HOME NEWS NUSANTARA

Anak SD Jadi Korban Pencabulan Paman, Begini Modus Pelaku

Indra Siregar , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:00 WIB
Anak SD Jadi Korban Pencabulan Paman, Begini Modus Pelaku
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

PESAWARAN - Seorang anak Sekolah Dasar (SD) berinisial IAP (10) menjadi korban pencabulan oleh pamannya sendiri di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Kasatreskrim Polres Pesawaran, AKP Supriyanto Husin, membenarkan kejadian tersebut.

Pelaku, berinisial W, warga Padang Cermin, telah ditangkap pada Kamis 14 Maret 2024.

Perbuatan asusila tersebut terjadi ketika pelaku sedang berada di rumah korban.

"Dengan meminjamkan handphone dan mengajak korban untuk bermain, pelaku memaksa korban masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan cabul," kata AKP Supriyanto, Sabtu, (16/03/2024).

Aksi bejat pelaku direkam menggunakan handphone yang dipinjamkan ke korban.

Ketika anak pelaku menemukan video tersebut dihandphone ayahnya, keluarga segera melaporkan ke Polres Pesawaran.

Setelah penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakannya di Natar.

