Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Diserang Ribuan Tawon Gung, Mbah Sakiyo Meregang Nyawa

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |13:52 WIB
Diserang Ribuan Tawon Gung, Mbah Sakiyo Meregang Nyawa
Mbah Sakiyo tewas diserang tawon (Foto: dok polisi)
A
A
A

BANTUL - Sakiyo Hadi, kakek asal Dusun Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Bantul ini meninggal dunia usai terkena sengatan ribuan Tawon Gung. Sakiyo meninggal ketika tengah mendapatkan perawatan di rumahnya.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana W menuturkan kakek berumur 77 tahun ini meninggal Jumat 15 Maret 2024, sekira 17.30 WIB. Mbah Sakiyo meninggal karena disengat ribuan tawon Gung yang mengamuk.

"Tawon Gung itu ngamuk karena rusak," ujar dia.

Berdasarkan keterangan keponakan korban, lanjut dia, yang bernama Kadarisman (36), bahwa pada hari itu pukul 09.00 WIB korban naik ke atas rumah untuk memperbaiki genteng yang rusak diterpa angin kencang. Lalu tanpa sengaja genteng ada yang jatuh mengenai rumah tawon di dekatnya.

Akibatnya korban diserang puluhan tawon yang marah karena rumahnya rusak. Korban kemudian berusaha turun dibantu keponakannya tersebut. Kadarisman juga berusaha mengevakuasi dari keroyokan tawon gung ini.

"Karena korban luka dan sempat pingsan, korban lalu dibawa oleh Kadarisman bersama istri korban, Siti Jarihah (57)," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement