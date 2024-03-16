Viral! Emak-Emak di Madura Ini Banting Ular Kesal Ternaknya Dimakan

MADURA - Warganet dihebohkan oleh aksi emak-emak berdaster membanting ular besar. Wanita itu dengan berani memegang ular hingga membantingnya beberapa kali. Video aksi emak-emak itu pun viral di media sosial.

Dalam cuplikan vidio terdengar dengan samar suara emak- emak ini emosi dengan ulah ular tersebut. Tampak di bagian perut ular ada bagian yang membesar diduga sehabis memakan ternak milik si wanita.

Belum diketahui pasti di mana peristiwa ini terjadi. Namun ucapannya menggunakan bahasa Madura.

"Engkok setiyah bellis Viral la viral engkok (aku sekarang sudah emosi biarkan sjaa viral) "Ujar seorang emak dalam vidio di kutip dari akun @Infomdr, Sabtu (16/3/2023)

Setehal viral vidio ini banyak dikomentari oleh warganet. Ada yang memuji keberanianya namun ada juga yang menyayangkan aksi emak-emak membanting ular.

"Ibu tenaganya keren rajin fitness kah?” komentar akun @lilih*kim_br*nd*d