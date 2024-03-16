Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diduga Ngebut, Pengendara Motor Tewas Terjatuh di Flyover Kopo Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:19 WIB
Diduga <i>Ngebut</i>, Pengendara Motor Tewas Terjatuh di Flyover Kopo Bandung
TKP kecelakaan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Mochamad Rangga Maulana (25) warga Baleendah, Kabupaten Bandung, tewas setelah sepeda motor Yamaha N-Max nopol D-4177-WTA yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Sabtu (16/3/2024) dini hari. 

Kasatlantas AKBP Eko Iskandar melalui Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris membenarkan peristiwa kecelakaan tunggal yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas di Flyover Kopo.

"Iya betul, sekitar pukul 02.00 WIB. Anggota kami mendapatkan laporan telah terjadi kecelakaan tunggal pengendara motor bernama Mochamad Rangga Maulana warga Baleendah, Kabupaten Bandung di Flyover Kopo," kata Kanit Gakkum.

AKP Arif Saepul Haris menyatakan, kronologi kejadian berawal saat motor Yamaha N-Max nopol D 4177 WTA yang dikendarai korban melaju kencang dari barat ke timur. Saat tiba di Flyover Kopo, korban diduga tidak konsentrasi sehingga terjatuh.

"Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Jasad korban telah dibawa ke Forensik RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung," ujar AKP Arif Saepul Haris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement