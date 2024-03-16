Diduga Ngebut, Pengendara Motor Tewas Terjatuh di Flyover Kopo Bandung

BANDUNG - Mochamad Rangga Maulana (25) warga Baleendah, Kabupaten Bandung, tewas setelah sepeda motor Yamaha N-Max nopol D-4177-WTA yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Sabtu (16/3/2024) dini hari.

Kasatlantas AKBP Eko Iskandar melalui Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris membenarkan peristiwa kecelakaan tunggal yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas di Flyover Kopo.

"Iya betul, sekitar pukul 02.00 WIB. Anggota kami mendapatkan laporan telah terjadi kecelakaan tunggal pengendara motor bernama Mochamad Rangga Maulana warga Baleendah, Kabupaten Bandung di Flyover Kopo," kata Kanit Gakkum.

AKP Arif Saepul Haris menyatakan, kronologi kejadian berawal saat motor Yamaha N-Max nopol D 4177 WTA yang dikendarai korban melaju kencang dari barat ke timur. Saat tiba di Flyover Kopo, korban diduga tidak konsentrasi sehingga terjatuh.

"Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Jasad korban telah dibawa ke Forensik RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung," ujar AKP Arif Saepul Haris.