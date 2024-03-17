Kartun Surat Kabar Prancis Ejek Warga Palestina yang Kelaparan di Bulan Ramadhan

PARIS - Surat kabar Prancis mendapat kecaman karena menerbitkan kartun yang mengolok-olok warga Palestina yang berpuasa di Gaza untuk mencari makanan.

Kartun karya seniman Corinne Rey di surat kabar Liberation menggambarkan seorang pria Palestina kurus yang mengejar tikus dan kecoa di tengah reruntuhan dan bangunan yang hancur. Seorang wanita dalam kartun itu memukul tangan pria itu dan menegurnya, dengan menyatakan: "Jangan sebelum matahari terbenam."

Video tersebut dibagikan pada awal pekan ini di X, dengan judul: "Ramadhan di Gaza," mengacu pada bulan suci umat Islam di mana jamaah berpantang segala bentuk makanan dan minuman pada siang hari.

Pengguna media sosial mengecam ilustrasi tersebut sebagai contoh ekspresi publik yang “rasis”, “tidak manusiawi”, dan “memuakkan” ketika ratusan ribu warga Palestina menghadapi kelaparan akibat pencegahan bantuan Israel ke daerah kantong yang dilanda perang tersebut.

“Contoh utama bagaimana media Barat dan Perancis tidak memanusiakan warga Palestina dan mengabaikan proses genosida dan pembersihan etnis masyarakat Palestina di Jalur Gaza saat ini,” kata salah satu pengguna media sosial sebagaimana dilansir Middle East Eye.

Kritikus lain terhadap kartun tersebut menulis bahwa surat kabar berhaluan kiri-tengah tersebut menyindir “kelaparan yang paling cepat, paling dahsyat, dan disengaja terhadap suatu populasi yang pernah ada… mengejek 2,3 juta warga Palestina yang kelaparan di bawah pemboman Israel yang dilakukan AS, Inggris, dan Uni Eropa, setengahnya adalah anak-anak”.