Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kartun Surat Kabar Prancis Ejek Warga Palestina yang Kelaparan di Bulan Ramadhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |11:32 WIB
Kartun Surat Kabar Prancis Ejek Warga Palestina yang Kelaparan di Bulan Ramadhan
Kartun hitam putih menggambarkan wanita menegur pria palestina yang memburu tikus karena kelaparan di Gaza. (Foto: X)
A
A
A

PARIS - Surat kabar Prancis mendapat kecaman karena menerbitkan kartun yang mengolok-olok warga Palestina yang berpuasa di Gaza untuk mencari makanan.

Kartun karya seniman Corinne Rey di surat kabar Liberation menggambarkan seorang pria Palestina kurus yang mengejar tikus dan kecoa di tengah reruntuhan dan bangunan yang hancur. Seorang wanita dalam kartun itu memukul tangan pria itu dan menegurnya, dengan menyatakan: "Jangan sebelum matahari terbenam."

Video tersebut dibagikan pada awal pekan ini di X, dengan judul: "Ramadhan di Gaza," mengacu pada bulan suci umat Islam di mana jamaah berpantang segala bentuk makanan dan minuman pada siang hari.

Pengguna media sosial mengecam ilustrasi tersebut sebagai contoh ekspresi publik yang “rasis”, “tidak manusiawi”, dan “memuakkan” ketika ratusan ribu warga Palestina menghadapi kelaparan akibat pencegahan bantuan Israel ke daerah kantong yang dilanda perang tersebut.

“Contoh utama bagaimana media Barat dan Perancis tidak memanusiakan warga Palestina dan mengabaikan proses genosida dan pembersihan etnis masyarakat Palestina di Jalur Gaza saat ini,” kata salah satu pengguna media sosial sebagaimana dilansir Middle East Eye.

Kritikus lain terhadap kartun tersebut menulis bahwa surat kabar berhaluan kiri-tengah tersebut menyindir “kelaparan yang paling cepat, paling dahsyat, dan disengaja terhadap suatu populasi yang pernah ada… mengejek 2,3 juta warga Palestina yang kelaparan di bawah pemboman Israel yang dilakukan AS, Inggris, dan Uni Eropa, setengahnya adalah anak-anak”.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement