HOME NEWS INTERNATIONAL

Bikin Heboh, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin Terlihat Menumpang Kereta Setelah Dinyatakan Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:40 WIB
Bikin Heboh, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin Terlihat Menumpang Kereta Setelah Dinyatakan Tewas
Foto: X/@runews.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah unggahan media sosial yang memperlihatkan sosok mirip pemimpin tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin sedang duduk di dalam kereta menjadi viral di media sosial. Unggahan ini memicu spekulasi bahwa Progozhin yang secara resmi telah dinyatakan tewas nyatanya masih hidup dengan identitas palsu.

Prigozhin dinyatakan tewas setelah jet pribadi yang membawanya dan sejumlah petinggi Wagner jatuh di wilayah Tver, Rusia pada 23 Agustus 2023. Peristiwa itu terjadi hanya dua bulan setelah Prigozhin memimpin pemberontakan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pria berkepala plontos itu sebenarnya dibunuh oleh rezim Kremlin.

Dugaan itu telah dibantah Kremlin.

Namun, sebuah unggahan di X oleh akun @runews pada Kamis, (14/3/2024) menunjukkan seorang pria berkepala plontos yang sangat mirip dengan Prigozhin sedang duduk dalam apa yang tampaknya sebagai sebuah gerbong kereta. Pria itu mengenakan jaket hitam dan sedang melihat keluar dari jendela.

Unggahan itu segera menjadi viral dan memicu spekulasi bahwa sosok itu memang benar Prigozhin yang memalsukan kematiannya.

Sejauh ini tidak diketahui kapan dan dimana foto tersebut diambil, tetapi hingga Minggu, (17/3/2024) unggahan itu telah dikomentari 1.200 kali dan memperoleh 4,6 juta keterlibatan.

Welcome back, Yevgeny Prigozhin (Selamat datang kembali Yevgeny Prigozhin),” kata seorang pengguna X berkomentar.

Halaman:
1 2
      
