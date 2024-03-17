Gempa M4,3 Guncang Laut Tambolaka NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang laut Tambolaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (17/3/2024) sore. Adapun pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 44 kilometer.

"Mag:4.3, 17-Mar-24 16:36:45 WIB, Lok:9.17 LS, 119.14 BT (Pusat gempa berada di Laut 25 km Barat Laut TAMBOLAKA), Kedalaman:44 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG melaporkan gempa turut dirasakan di Bima dan Waingapu, NTT. Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) II Bima, II Waingapu," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)