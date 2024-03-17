Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pusat Gempa Bumi M4,3 Guncang Tambolaka Sumba Barat Daya NTT Ada di Laut

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |19:57 WIB
Pusat Gempa Bumi M4,3 Guncang Tambolaka Sumba Barat Daya NTT Ada di Laut
SUMBA BARAT DAYA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 4,3 mengguncang Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/3/2024), pukul 16:36:45 WIB (17:36:45 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa ini berada di laut, terpantau di 25 kilometer Barat Laut Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada kedalaman 44 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 9,17 derajat Lintang Selatan (LS) dan 119,14 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Minggu (17/3/2024).

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.3, 17-Mar-24 16:36:45 WIB, Lok:9.17 LS, 119.14 BT (Pusat gempa berada di Laut 25 km Barat Laut TAMBOLAKA), Kedlmn:44 Km Dirasakan (MMI) II Bima, II Waingapu #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

Gempa ini dirasakan di Waingapu hingga Bima dengan skala getaran lemah (MMI II). Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
