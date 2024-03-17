Gadis di Banyuasin Digilir Delapan Pemuda, Kini Hamil Enam Bulan

PALEMBANG - Tragis nasib yang dialami M (23) seorang gadis asal Banyuasin, Sumsel akibat diperkosa oleh 8 orang pelaku, kini hamil enam bulan dan melaporkan peristiwa itu ke Polda Sumsel, Sabtu 16 Maret 2024.

Informasi yang diperoleh diketahui bahwa peristiwa pemerkosaan itu terjadi April-Desember 2023 lalu. Adapun terlapor berjumlah 8 orang. Yakni berinisial; KH, RI, FA, IP, TI, HT, FA, dan A. Korban kini mengalami trauma mendalam akibat kejadian tersebut.

Kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Amanah Nusantra, Prengki Adiatmo, mengatakan korban sendiri merupakan seorang gadis yang memang kurang dalam pendidikan sehingg agak telat untuk berpikir.

Dikatakannya, kasus ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari kakak perempuan korban yang melihat adiknya mengalami perubahan fisik serta sering mual-mual.

"Korban lalu dibawa ke bidan desa untuk memeriksakan kondisinya. Dari sana baru diketahui kalau yang bersangkutan sedang hamil," katanya, Minggu (17/3/2024).

Selanjutnya pihak keluarga membujuk agar korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya, hingga diketahui kalau yang bersangkutan diduga sudah menjadi korban pemerkosaan sejumlah orang berkali-kali dalam periode waktu tersebut.

"Kalau dari yang diingat oleh korban, pelakunya ada delapan orang. Tapi bisa saja nanti bertambah," katanya.

Di mana pihak keluarga sebelumnya sudah melakukan mediasi dengan beberapa terlapor, dan mereka juga mengakui telah melakukan perbuatan tersebut. Namun mediasi tersebut tidak menemukan titik temu.

"Keluarga korban sebelumnya juga sudah mencoba membuat laporan ke Polsek dan Polres Banyuasin, tapi ditolak dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana," katanya.