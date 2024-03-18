Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Kepulauan Talaud

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:00 WIB
Gempa M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (18/3/2024) pukul 06.41.41 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,84° LU ; 127,32° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 28 Km arah Timur Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 110 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya akibat deformasi di dalam lempeng Laut Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik ( thrust fault ),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan ( shakemap ), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kepulauan Talaud dengan skala intensitas III MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

“Hingga pukul 06.55 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ),” kata Daryono.

Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Gempa Talaud Gempa Bumi gempa
