Gempa M3,8 Guncang Karera Sumba Timur

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Karera, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (19/3/2024).

"Gempa Mag:3.8, 19-Mar-2024 04:23:32WIB," tulis BMKG melalui akun resminya @infoBMKG di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 11.37 LS-118.99 BT. Pusat gempa 178 km Barat Daya Karera, Sumba Timur.

Untuk kedalaman gempa 13 Km. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujarnya.

(Arief Setyadi )