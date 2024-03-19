Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perang Sarung Tewaskan Seorang Remaja di Lampung Selatan

Indra Siregar , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:11 WIB
Perang Sarung Tewaskan Seorang Remaja di Lampung Selatan
Korban tewas akibat perang sarung (Foto: Indra Siregar)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Perang Sarung terjadi di Dusun 1 RT 01 Desa Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan pada Senin malam 18 Maret 2024

Pertarungan sengit antara kelompok remaja dari Desa Kecapi dan Desa Pematang, yang disebabkan konflik yang memuncak, berakhir dengan kehilangan seorang nyawa.

Korban, Levino Rafa Fadila, seorang remaja berusia 14 tahun, anak dari pasangan Hendri Adam dan Supiah, warga setempat, menjadi korban dari tawuran perang sarung yang terjadi di Jalan Kecapi Pematang, tepat di depan SDN 01 Kecapi.

Meskipun warga sekitar berusaha memberikan pertolongan pertama, Levino mengalami luka-luka serius yang mengakibatkan meninggalnya.

Babinsa Sertu Khoirullah turun tangan untuk menangani situasi dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang berduka, sementara pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku.

Kejadian ini menggugah kesedihan dan keprihatinan banyak pihak, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement