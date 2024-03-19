Perang Sarung Tewaskan Seorang Remaja di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Perang Sarung terjadi di Dusun 1 RT 01 Desa Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan pada Senin malam 18 Maret 2024

Pertarungan sengit antara kelompok remaja dari Desa Kecapi dan Desa Pematang, yang disebabkan konflik yang memuncak, berakhir dengan kehilangan seorang nyawa.

Korban, Levino Rafa Fadila, seorang remaja berusia 14 tahun, anak dari pasangan Hendri Adam dan Supiah, warga setempat, menjadi korban dari tawuran perang sarung yang terjadi di Jalan Kecapi Pematang, tepat di depan SDN 01 Kecapi.

Meskipun warga sekitar berusaha memberikan pertolongan pertama, Levino mengalami luka-luka serius yang mengakibatkan meninggalnya.

Babinsa Sertu Khoirullah turun tangan untuk menangani situasi dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang berduka, sementara pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku.

Kejadian ini menggugah kesedihan dan keprihatinan banyak pihak, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda.

(Arief Setyadi )