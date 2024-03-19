Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Pria Paruh Baya Check In hingga Tewas saat Bercinta dengan PSK

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |17:41 WIB
Kronologi Pria Paruh Baya <i>Check In</i> hingga Tewas saat Bercinta dengan PSK
Ilustrasi (Foto: Reuters)
CILEGON - SI (52) ditemukan tewas di kamar Hotel Kalyanamitta, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (19/3/2024).

Pria paruh baya itu chek in dengan seorang wanita pekerja seks komersial (PSK) saat bulan Ramadhan.

Kabarnya, sebelum ditemukan tewas di kamar nomor 04, Warga asal Karawang, Jawa Barat itu cek in bersama seorang PSK berinisial WSA (28). Saat itu kondisi SI masih sehat. Selang beberapa waktu dia dilaporkan mengalami kejang-kejang oleh pasangan kencannya.

Peristiwa itu diduga dipicu kala SI meminta agar WSA melayani untuk ronde kedua. Kemudian kondisi pria yang kejang-kejang membuat WSA meminta tolong kepada rekannya dan melapor ke pihak hotel.

"Saksi berusaha meminta tolong terhadap temannya, setelah melihat korban masih dalam kejang-kejang, kemudian kedua saksi bergegas memanggil petugas Resepsionis Hotel," kata Kapolsek Cilegon, AKP Choirul Anam saat dihubungi.

"Setelah dilihat kembali korban sudah dalam keadaan kaku, dan dari petugas resepsionis mengecek nadi korban sudah tidak berdenyut diduga kuat korban sudah meninggal," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
