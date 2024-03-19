Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pamit Pergi Main, Bocah 7 Tahun di Sukabumi Ditemukan Tewas

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |05:43 WIB
Pamit Pergi Main, Bocah 7 Tahun di Sukabumi Ditemukan Tewas
Nenek korban, Mimin menunjukkan foto cucunya yang ditemukan tewas (Foto: Dharmawan Hadi)
SUKABUMI - Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun ditemukan tewas di kebun milik warga, pada Minggu 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB. Sebelumnya, pada Sabtu 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, kepada neneknya korban berpamitan untuk main.

Selama satu hari dinyatakan hilang, korban MA (7) warga Kampung Cijarian Kaler RT 26/RW 08, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, sempat dicari oleh sejumlah warga hingga sampai waktu sahur dan menjelang waktu Sholat Subuh.

Nenek korban, Mimin (70) mengatakan, biasanya cucunya tersebut, jika pergi berpamitan, ia suka pergi bermain bersama teman-temannya. Namun, saat itu hingga sore hari korban tidak kunjung pulang ke rumah, padahal di bulan Ramadhan ini setiap Dzuhur cucunya berbuka puasa.

“Biasanya, cucu saya itu suka buka puasa sampai waktu Dzuhur. Nah, itu dia gak pulang ke rumah. Saya cari sampai sore juga tidak ada. Iya, kan biasanya Magrib itu waktu buka puasa sudah ada di rumah. Ini gak ada. Makanya, saya cari-cari takut buka puasanya di rumah temannya,” ujar Mimin.

Mimin sempat mengira cucunya dibawa bapaknya, karena orangtua korban telah cerai sejak MA berusia 2 tahun. Sejak perceraian itu, MA tinggal dan diurus oleh dirinya, sedangkan bapaknya bekerja di Garut, sementara ibunya bekerja di Depok sebagai asisten rumah tangga.

“Awalnya saya mengira cucu saya dibawa bapaknya. Tapi, sampai waktu malam, usai melaksanakan Sholat Tarawih, cucu saya tidak muncul-muncul. Lalu, sekitar 40 warga mencari cucu saya sambil bawa senter juga sambil berdoa oleh ustadz di sini. Tapi, belum juga ketemu,” ujar Mimin.

Pencarian kembali dilakukan warga, lanjut Mimin, setelah melaksanakan Sholat Subuh. Dan cucunya akhirnya ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Anehnya, lokasi penemuan jasad cucunya pada malam pencarian kemarin sudah dilewati dan ditelusuri, namun tidak menemukan korban.

