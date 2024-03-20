Komitmen KB Financial Group Antarkan KB Bank Naik Kelas

JAKARTA - Komitmen KB Financial Group (KBFG) sukses mengantarkan KB Bank naik kelas. KB Bank merupakan bagian dari KBFG yang merupakan entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, sehingga diharapkan dapat memperkuat citra dan identitas KB Bank di Indonesia.

Kini KB Bank telah bertranformasi usai melakukan rebranding nama merek dan logo bank dari Bank KB Bukopin menjadi KB Bank yang efektif per Minggu, 3 Maret 2024.

Perubahan ini sekaligus melengkapi perjalanan transformasi Perusahaan sejak tahun 2021, terus berkembang serta memperkuat posisinya sebagai entitas perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

"Untuk menunjukkan juga ke masyarakat Indonesia dan nasabah sudah banyak transformasi yang kita lakukan untuk pelayanan lebih baik, KB Bank banyak perubahan," kata Presiden Direktur KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee.

Dia mengatakan, identitas baru yang mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

"Kami yakin dengan penggantian nama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat brand KB sebagai bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia," ujarnya.