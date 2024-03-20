Putin Peringatkan Prancis Berhenti Perburuk Perang Ukraina, Mainkan Peran dalam Perdamaian

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin berharap Presiden Prancis Emmanuel Macron berhenti berupaya memperburuk perang di Ukraina, namun memainkan peran dalam menemukan perdamaian.

“Tampaknya Prancis dapat memainkan peran. Semuanya belum hilang,” terangnya.

"Saya sudah mengatakannya berulang kali dan saya akan mengatakannya lagi. Kami menginginkan perundingan damai, tapi bukan hanya karena musuh kehabisan peluru," lanjutnya.

“Jika mereka benar-benar serius ingin membangun hubungan bertetangga yang damai dan baik antara kedua negara dalam jangka panjang, dan tidak hanya mengambil jeda untuk persenjataan kembali selama 1,5-2 tahun,” tambahnya.

Rusia mengancam akan menyerang pasukan Prancis sebagai prioritas jika mereka dikerahkan di wilayah Ukraina, dan menyebut mereka sebagai target yang sah.

Kepala mata-mata Vladimir Putin, Sergei Naryshkin, mengeluarkan ancaman terhadap semua orang Prancis yang datang ke wilayah dunia Rusia, yang dianggap merujuk pada Ukraina.