Pentagon Peringatkan Kelangsungan Hidup Ukraina dalam Bahaya

UKRAINA – Kepala Pentagon sekaligus Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Llyod Austin memimpin pertemuan bulanan yang dikenal sebagai kelompok kontak pertahanan Ukraina (UDCG), yang diadakan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, yang terdiri dari sekitar 50 sekutu yang secara militer mendukung Ukraina.

Pada kesempatan itu, dia memperingatkan jika Ukraina dalam bahaya. “Kelangsungan hidup Ukraina berada dalam bahaya,” kata Austin dalam konferensi pers usai pertemuan.

“Dan mereka tidak punya satu hari pun untuk disia-siakan. Dan kita juga tidak punya satu hari pun untuk disia-siakan,” tambahnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik Mike Johnson sejauh ini menolak untuk mengadakan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang yang akan memberikan tambahan dana sebesar USD60 miliar untuk Ukraina dan Gedung Putih telah berusaha keras untuk menemukan cara untuk mengirim bantuan ke Kyiv, yang telah berjuang melawan pasukan Rusia untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. dari dua tahun.