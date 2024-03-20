Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pentagon Peringatkan Kelangsungan Hidup Ukraina dalam Bahaya

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |18:31 WIB
Pentagon Peringatkan Kelangsungan Hidup Ukraina dalam Bahaya
Pimpinan Pentagon peringatkan kelangsungan hidup di Ukraina dalam bahaya (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA Kepala Pentagon sekaligus Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Llyod Austin memimpin pertemuan bulanan yang dikenal sebagai kelompok kontak pertahanan Ukraina (UDCG), yang diadakan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, yang terdiri dari sekitar 50 sekutu yang secara militer mendukung Ukraina.

Pada kesempatan itu, dia memperingatkan jika Ukraina dalam bahaya. “Kelangsungan hidup Ukraina berada dalam bahaya,” kata Austin dalam konferensi pers usai pertemuan.

“Dan mereka tidak punya satu hari pun untuk disia-siakan. Dan kita juga tidak punya satu hari pun untuk disia-siakan,” tambahnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik Mike Johnson sejauh ini menolak untuk mengadakan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang yang akan memberikan tambahan dana sebesar USD60 miliar untuk Ukraina dan Gedung Putih telah berusaha keras untuk menemukan cara untuk mengirim bantuan ke Kyiv, yang telah berjuang melawan pasukan Rusia untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. dari dua tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252/tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement