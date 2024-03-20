Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Dugaan Pemberian Kue Ultah Ketua KPU dari Caleg PSI, Ini Respons KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |00:58 WIB
Soroti Dugaan Pemberian Kue Ultah Ketua KPU dari Caleg PSI, Ini Respons KPK
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari seharusnya lapor perihal pemberian kue dari anggota PSI.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri merespons peristiwa tersebut.

Ali menyebutkan, antara KPU dan PSI memiliki benturan kepentingan. Akan hal itu, seyogianya setiap penerimaan penyelenggara negara harus dilaporkan ke komisi antirasuah.

"Satu yang jelas, benturan kepentingan kepentingan, itu kan sudah sangat jelas, karena kan memang kewenangan dari KPU kemudian partai ini kan sejalan, suatu saat ada kepentingan yang bisa berhadapan," kata Ali saat konferensi pers di kantornya, Selasa (19/3/2024).

"Sehingga ketika menerima apapun yang berhubungan seperti itu ya seharusnya melapor kepada KPK," sambungnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial seorang kader yang juga sebagai calon legislatif (caleg) dari PSI Marsha Siagian yang membuat konten ikut dalam perayaan ulang tahun Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Dalam video itu, Marsha memperlihatkan sedang memberikan kue untuk Hasyim Asy'ari. Dari viralnya video tersebut, para netizen menganggap jika hal itu merupakan sebuah gratifikasi dari PSI kepada Ketua KPU RI, di tengah situasi penghitungan suara pasca pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPK KPU
