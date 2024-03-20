Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Pengiriman 28 Kg Ganja dari Aceh ke Jakarta Lewat Pelabuhan Bakauheni

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |09:40 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman 28 Kg Ganja dari Aceh ke Jakarta Lewat Pelabuhan Bakauheni
Polisi gagalkan pengiriman 28 Kg ganja. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMSEL - Polres Lampung Selatan menggagalkan pengiriman 28 Kilogram ganja asal Aceh tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Bakauheni. Selain mengamankan barang bukti ganja tersebut, polisi juga berhasil menangkap satu orang pelaku.

Penggagalan upaya penyelundupan narkoba jenis ganja ini berawal ketika tim Seaport Interdiction Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Bakauheni.

BACA JUGA:

Kronologi Penangkapan 3 Pengedar Narkoba Jenis Sabu di Bojonggede Bogor 

Saat itu, tim melakukan pengecekan terhadap satu unit bus rute perjalanan Aceh-Jakarta. Di dalam bagasi kendaraan tersebut, ditemukan tas berisi 28 paket ganja kering terbungkus lakban.

Selanjutnya polisi menanyakan pemilik tas tersebut kepada sopir bus dan dikatakan bahwa pemilik tas tersebut telah turun dari kendaraan saat polisi masih melakukan pemeriksaan.

Atas informasi tersebut, tim kemudian menyebar di seluruh area Pelabuhan Bakauheni. Pelaku lalu berhasil ditangkap setelah sebelumnya bersembunyi di bawah kendaraan yang terparkir.

BACA JUGA:

Dikejar Polisi, Residivis Narkoba Nekat Lompati Tembok Setinggi 2 Meter 

Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dikonfirmasi terkait penangkapan tersebut, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin membenarkannya.

"Benar, kami telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ganja dari Aceh ke Jakarta di Pelabuhan Bakauheni," ujar Yusriandi, Rabu (20/3/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement