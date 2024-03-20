Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Polisi Gugur Diberondong Peluru KKB saat Jaga Helipad di Paniai Papua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:08 WIB
2 Polisi Gugur Diberondong Peluru KKB saat Jaga Helipad di Paniai Papua
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Dua anggota polisi bernama Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit harus gugur usai ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya. Dua polisi tersebut gugur saat menjaga landasan untuk helikopter di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Rabu (20/3/2024) sekira pukul 08.00 WIT. 

“Serangan penembakan itu diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pada kejadian tersebut, dua anggota kami, Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit, gugur dalam tugas,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024).

Dia menjelaskan penyerangan dan penembakan itu tersebut terjadi ketika dua Bripda itu tengah berjaga di helipad 99 di Distrik Baya Biru, Paniai.

“Penyerangan terjadi saat personel sedang melaksanakan pengamanan Hellypad 99. Diduga pelaku adalah bagian dari KKB Aibon Kogoya,” ujarnya.

Saat tengah berjaga, kata Ignatius, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah timur. "Tiba-tiba dari arah timur terdengar beberapa kali tembakan yang menyebabkan kami kehilangan dua personel serta dicurinya 2 pucuk Senpi AK-47," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pihaknya kini tengah memburu para pelaku dan memberikan tindakan tegas atas penyerangan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726/teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518/terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement