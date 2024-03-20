2 Polisi Gugur Diberondong Peluru KKB saat Jaga Helipad di Paniai Papua

JAKARTA - Dua anggota polisi bernama Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit harus gugur usai ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya. Dua polisi tersebut gugur saat menjaga landasan untuk helikopter di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Rabu (20/3/2024) sekira pukul 08.00 WIT.

“Serangan penembakan itu diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pada kejadian tersebut, dua anggota kami, Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit, gugur dalam tugas,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024).

Dia menjelaskan penyerangan dan penembakan itu tersebut terjadi ketika dua Bripda itu tengah berjaga di helipad 99 di Distrik Baya Biru, Paniai.

“Penyerangan terjadi saat personel sedang melaksanakan pengamanan Hellypad 99. Diduga pelaku adalah bagian dari KKB Aibon Kogoya,” ujarnya.

Saat tengah berjaga, kata Ignatius, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah timur. "Tiba-tiba dari arah timur terdengar beberapa kali tembakan yang menyebabkan kami kehilangan dua personel serta dicurinya 2 pucuk Senpi AK-47," ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pihaknya kini tengah memburu para pelaku dan memberikan tindakan tegas atas penyerangan tersebut.

(Arief Setyadi )