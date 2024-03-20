Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gempa Guncang Blora, BMKG: Dipicu Aktivitas Sesar Naik Pati

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:22 WIB
Gempa Guncang Blora, BMKG: Dipicu Aktivitas Sesar Naik Pati
Gempa bumi (Foto: Ist/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan Magnitudo 2,8 mengguncang Blora, Jawa Tengah, siang ini, Rabu, 20 Maret 2024 pukul 09.38.21 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan M2,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6.95° LS; 111.46° BT tepatnya di darat pada jarak 5 km arah Timur Laut Blora, Jateng dengan kedalaman 11 Km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal.

"Gempa Blora M2,8 siang ini diduga dipicu oleh aktivitas Sesar Naik Pati (Pati Thrust)," ungkap Daryono dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2024).

Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora III MMI (Getaran dirasakan seperti truk yang melintas). Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

"Hingga hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 10.21 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)," kata Daryono.

