Dokter Gadungan di Cikarang, Tiap Pasien Dibilang Sakit Tipes

BEKASI - Dokter gadungan Sunaryanto (39) alias dr Ingwy Tito Banyu baru-baru ini diringkus polisi lantaran membuka praktek dokter umum ilegal. Sejak awal, Ingwi telah memalsukan identitasnya sebagai dokter di klinik miliknya di Perumahan Taman Cikarang Indah,Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Kasam (40) selaku ketua RT setempat mengungkapkan, sejak pertama kali melapor pelaku menyerahkan identitas dengan nama dr Ingwy Tito Banyu, dan dikenal oleh warga sekitar yakni dengan panggilan dr Banyu.

"Dateng ke saya dari domisilinya saja sudah dokter sebagai dokter ITB. Kemudian yang pertama menunjukan company profile waktu itu dari 2019 perizinannya, dari Kartu keluarga, KTP sama karyawannya juga. Prosedur seperti warga biasa baru tinggal. Kalau menunjukin izin praktek enggak ada," ujar Kasam, Rabu (20/3/2024).

Kasam menuturkan, sejak tahun 2019 tersangka menyewa ruko tak jauh dari lokasi klinik yang sekarang disegel oleh pihak kepolisian, dan baru pada bulan Januari 2024 tersangka menempati rumah sekaligus klinik tempatnya membuka praktik.

"Saya pribadi pernah, selama prosedurnya sama ya dari klinik sama rumah sakit lain, jadi saya enggak naruh curiga sama sekali, layaknya dokter saja," ungkapnya.

Sementara itu, warga lainnya Riza (31) mengatakan, dalam kesehariannya tersangka Sunaryanto selalu terlihat biasa saja.

"Sehari-hari tuh pake celana kolor pendek kaos kutang doang, terus suka nyiram-nyiram tanaman jadi kayak bukan dokter gitu, sering liatnya begitu," kata Riza saat ditemui di rumahnya.

Riza menuturkan, pada saat menangani pasien tersangka menjalankan pemeriksaan pasien layaknya seorang dokter, jadi tidak ada warga yang menaruh curiga.

"Kalau di luar tuh beda banget sama kalau sudah di dalem ruangan periksa beda banget ngomongnya pinter. Kalau di luar kesehariannya kayak orang biasa pake kaos biasa celana pendek nyiram-nyiram tanaman," tuturnya.

Bahkan, kata Riza, tersangka sebelum membuka klinik di lokasi sekarang, sebelumnya sudah membuka praktik di wilayah Kecamatan Serangbaru, hanya saja aksi praktek dokter gadungan yang dijalankan tersangka sempat tercium oleh warga, dan warga menjulukinya dengan nama dokter yang tipes.

"Ya karena setiap warga yang berobat di sana (klinik tersangka) itu pasti dibilangnya sakit tipes," katanya.