Ketua Menteri Delhi Ditangkap karena Tuduhan Korupsi Penjualan Miras

Ketua Menteri Delhi ditangkap karena kasus korupsi penjualan miras (Foto: Reuters)

INDIA - Politisi oposisi terkemuka dan Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal telah ditangkap oleh badan kejahatan keuangan India. Penangkapan ini terkait dengan tuduhan korupsi terkait dengan kebijakan kota mengenai penjualan minuman beralkohol.

Kejriwal dan partainya, Partai Aam Aadmi (AAP), menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan kasus tersebut bermotif politik.

Penangkapannya terjadi beberapa minggu sebelum pemungutan suara dalam pemilihan umum India dimulai.

Polisi mengepung rumah Kejriwal pada Kamis (21/3/2024) saat rumah tersebut digeledah oleh anggota Direktorat Penegakan Hukum.

Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa kebijakan penjualan minuman alkohol yang diterapkan oleh pemerintah Delhi pada 2022, yang mengakhiri monopoli pemerintah, memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pengecer swasta.

Kejriwal telah mengabaikan banyak panggilan dalam kasus ini.

AAP menuduh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa memainkan "politik kotor" dan mengatakan pihaknya akan segera melakukan sidang di Mahkamah Agung untuk menjamin pembebasan Kejriwal.

Pemilihan umum India akan berlangsung dalam tujuh tahap selama bulan April dan Mei, dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 Juni.