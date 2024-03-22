Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketua Menteri Delhi Ditangkap karena Tuduhan Korupsi Penjualan Miras

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:22 WIB
Ketua Menteri Delhi Ditangkap karena Tuduhan Korupsi Penjualan Miras
Ketua Menteri Delhi ditangkap karena kasus korupsi penjualan miras (Foto: Reuters)
A
A
A

INDIA - Politisi oposisi terkemuka dan Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal telah ditangkap oleh badan kejahatan keuangan India. Penangkapan ini terkait dengan tuduhan korupsi terkait dengan kebijakan kota mengenai penjualan minuman beralkohol.

Kejriwal dan partainya, Partai Aam Aadmi (AAP), menyangkal melakukan kesalahan dan mengatakan kasus tersebut bermotif politik.

Penangkapannya terjadi beberapa minggu sebelum pemungutan suara dalam pemilihan umum India dimulai.

Polisi mengepung rumah Kejriwal pada Kamis (21/3/2024) saat rumah tersebut digeledah oleh anggota Direktorat Penegakan Hukum.

Kasus ini berkaitan dengan tuduhan bahwa kebijakan penjualan minuman alkohol yang diterapkan oleh pemerintah Delhi pada 2022, yang mengakhiri monopoli pemerintah, memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pengecer swasta.

Kejriwal telah mengabaikan banyak panggilan dalam kasus ini.

AAP menuduh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa memainkan "politik kotor" dan mengatakan pihaknya akan segera melakukan sidang di Mahkamah Agung untuk menjamin pembebasan Kejriwal.

Pemilihan umum India akan berlangsung dalam tujuh tahap selama bulan April dan Mei, dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 Juni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement