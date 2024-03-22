Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Larangan Imigrasi di Arab Saudi Bagi Jamaah Umroh

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:59 WIB
5 Larangan Imigrasi di Arab Saudi Bagi Jamaah Umroh
5 larangan imigrasi di Arab Saudi bagi jamaah umrah (Foto: Bol News)
ARAB SAUDI - Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim di seluruh dunia melaksanakan umroh.

Melansir Times of India, jutaan umat Muslim seluruh dunia berbondong-bondong ke Masjidil Haram, terutama di bulan Ramadhan.

Dalam rangka mengatasi lonjakan jemaah, pemerintah Arab Saudi menerapkan berbagai tata cara untuk memfasilitasi pengalaman yang lancar dan nyaman bagi jamaah.

Selain itu, Arab Saudi juga mengenalkan berbagai fasilitas untuk umat Muslim yang tengah menuaikan umrah. Bagi yang memegang berbagai visa masuk, dapat mengunjungi Al Rawda Al Sharifa, tentunya setelah membuat janji temu secara elektrik.

Tidak hanya itu, durasi visa umrah diperpanjang, dari 30 hari menjadi 90 hari, guna mengakomodasikan masa tinggal lebih lama bagi para jamaah.

Mengutip Travel State US Department of State, bagi yang ingin melaksanakan umroh, maka harus memiliki izin yang dikeluarkan di situs resmi Kementrian Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
