Bawaslu: Terdapat 20 Dugaan Pelanggaran saat Rekapitulasi di Tingkat Nasional

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang mempersiapkan data pelanggaran Pemilu untuk mengahadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu menyusul penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu 20 Maret 2024, malam.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa sejauh ini, pihaknya mencatat terdapat 20 dugaan pelanggaran saat proses rekapitulasi di tingkat nasional.

"Kalau per rekapitulasi, antara 20-an ya, kan ada catatan khusus kemarin, ini residunya ada di catatan khusus, kemudian juga nanti teman-teman peserta pemilu bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ke depan," ujarnya.

Selain itu, kata Bagja, saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional beberapa pelanggaran juga sedang dilakukan penulusuran untuk ditindaklanjuti.

BACA JUGA: PDIP Tuding Kejahatan Pemilu 2024 Terjadi dari Hulu ke Hilir

"Kemudian juga ada yang kemudian penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan di rekapitulasi kemarin yang kemudian diindikasikan melibatkan penyelenggara, misalnya, itu juga kita sedang usut untuk kita telusuri untuk ditindaklanjuti," sambungnya.