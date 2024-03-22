Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Penetapan Hasil Pemilu, Mendagri: Situasi Relatif Aman Terkendali secara Nasional

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:00 WIB
Usai Penetapan Hasil Pemilu, Mendagri: Situasi Relatif Aman Terkendali secara Nasional
Mendagri Tito Karnavian (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut suasa Pemilu 2024 lebih sejuk. Ia kemudian membandingkan penyelenggaraan Pemilu ini dengan Pemilu tahun 2019 silam.

“Saya merasa (Pemilu) 2024 lebih sejuk dibanding 2019,” kata Tito Karnavian kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Hasil penetapan KPU, kata Tito, merupakan cerminan demokrasi dan pilihan rakyat Indonesia. Mantan Kapolri itu lantas meminta agar masyarakat tetap mempertahankan situasi yang relatif aman dan terkendali setelah pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024 itu.

“Jadi, biasa ada yang kalah, ada yang menang, ini sesuatu yang wajar, situasi yang relatif aman terkendali secara nasional, kita pertahankan bersama dan kita move on,” ujarnya.

