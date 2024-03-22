Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bilang Dokumen Hak Angket Sudah Direview Pakar, Tahap Penyempurnaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |00:03 WIB
PDIP Bilang Dokumen Hak Angket Sudah Direview Pakar, Tahap Penyempurnaan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan dokumen hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus dipersiapkan. Dokumen hak angket itu juga telah diulas oleh para pakar yang terlibat.

"Jadi terkait dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Kini, dokumen itu memasuki tahap penyempurnaan. Adapun yang dimaksud ialah menambahkan hasil audit forensik.

"Tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan dibantu pakar-pakar IT yang akan menyempurnakan," ungkap dia.

Dokumen-dokumen itu kemudian akan menjadi pembanding dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dokumen itu bakal membuktikan adanya penggelembungan suara pada Pemilu 2024.

"Kalau dari sum check saja itu bisa diketemukan penggelembungan 23 juta lebih apalagi nanti setelah kita bandingkan dengan C1 plano. Karena sejak awal kami tahu bahwa suara Ganjar-Mahfud itu memang dilock 17%," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
