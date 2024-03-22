Grobogan Jateng Dilanda Gempa, Lubang Bledug Cangkring Muntahkan Lumpur

GROBOGAN - Gempa yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengakibatkan Bledug Cangkring yang satu kompleks dengan Bledug Kuwu memuntahkan lumpur encer berkandungan garam, pada Jumat (22/3/2024).

"Benar tadi sini (Kabupaten Grobogan) dua kali terasa gempa. Tapi gempa pada sore sekitar jam 4 sore lebih besar dan terasa mengagetkan," jelas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Grobogan, Edy Santoso kepada MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon.

Usai gempa kedua, lanjut mantan Kepala Dinas Sosial ini menyebutkan, ada luapan lumpur encer cukup besar. Luapan lumpur yang biasanya disebut baby vulcano ini menjadi sorotan warga dan pengendara. Meski demikian, Edy mengaku bahwa kejadian tersebut lumrah terjadi.

"Iya muntahan lumpur muncul tapi di lubang Bledug Cangkring bukan di lubang Bledug Kuwu. Itu (muntahan lumpur) biasa terjadi usai terjadi gempa. Bukan hal mengejutkan atau menakutkan, lumrah dan biasa terjadi," lanjutnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah aktivitas lumpur muntahan akibat gempa ini sering terjadi, Edy memastikan bahwa rentan waktu 2024 ini baru sekali. Namun, jika ada gempa dan terasa di Kabupaten Grobogan dengan SR tertentu akan membuat lubang Bledug memuntahkan lumpur.