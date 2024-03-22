Gempa M6,5 Tuban Rusak Sekolah hingga Rumah Sakit, Korban Jiwa Nihil

SURABAYA - Gempa bermagnitudo (M) 6,5 di timur laut Tuban menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Selain itu, getaran gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan ada 16 kali gempa susulan di lokasi yang berdekatan. "Akibat gempa tersebut, beberapa bangunan dan rumah warga mengalami kerusakan," ujarnya, Jumat (22/3/2024).

Gatot menyebut kerusakan di antaranya terjadi pada SMAN 1 Sangkapura, di Desa Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Selain itu satu unit rumah rusak ringan di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dan satu rumah rusak berat di Desa Glagah, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

"Kami telah berkoordinasi dengan BPBD kota maupun kabupaten untuk menangani masalah ini," katanya.

Kendati demikian, Gatot memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Pengungsi juga belum ada," katanya.