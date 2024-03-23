Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Jumlah Korban Penembakan Moskow Tembus 60 Korban Jiwa, Dunia Mengutuk

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |12:35 WIB
Update Jumlah Korban Penembakan Moskow Tembus 60 Korban Jiwa, Dunia Mengutuk
Suasana yang terlihat dari luar lokasi insiden penembakan yang terjadi saat konser di dekat Moskow, Rusia. (Foto: Twitter)
MOSKOW - Dunia internasional mengencam teror penembakan orang-orang bersenjata ke arah penonton konser di dekat Moskow, Rusia. Sampai pukul 10.00 WIB, insiden tersebut menelan 60 korban jiwa dengan 145 orang di antaranya luka luka.

Tidak lama setelah kejadian terebut, kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas salah satu serangan paling mematikan di Rusia dalam beberapa dekade tersebut. Dunia langsung beraksi dengan mengutuk tindakan brutal tersebut.

Berikut Reaksi Dunia Internasional.

Dikutip dari Aljazeera, negara negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Afghanistan termasuk dewan keamanan PBB mengutuk keras insiden tersebut. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres

Sekjen PBB “mengutuk sekeras-kerasnya serangan teroris hari ini di gedung konser di luar Moskow, yang menewaskan sedikitnya 40 orang dan lebih dari 100 lainnya terluka. Guterres “menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat serta Pemerintah Federasi Rusia”, kata juru bicara PBB Farhan Haq dalam sebuah pernyataan, sebelum pihak berwenang mengumumkan jumlah korban tewas.

Dewan Keamanan PBB

“Para anggota Dewan Keamanan mengutuk keras serangan teroris yang keji dan pengecut di gedung konser di Krasnogorsk, Wilayah Moskow, Federasi Rusia, pada 22 Maret 2024. Para anggota Dewan Keamanan menggarisbawahi perlunya meminta pertanggungjawaban para pelaku, penyelenggara, penyandang dana dan sponsor tindakan terorisme tercela ini dan membawa mereka ke pengadilan.”

Halaman:
1 2
      
