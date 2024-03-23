Penembakan Terjadi di Gedung Konser Moskow Rusia, 40 Tewas

Penembakan terjadi saat konser musik di Rusia, dengan setidaknya 40 orang tewas. (Reuters)

MOSKOW - Sedikitnya 40 orang tewas dan 145 luka-luka pada Jumat (22/3/2024) waktu setempat, saat orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke arah penonton konser di dekat Moskow, Rusia. ISIS mengaku bertanggung jawab atas salah satu serangan paling mematikan di Rusia dalam beberapa dekade tersebut.

Beberapa pria bersenjata mulai menembaki warga yang meringkuk di Balai Kota Crocus, tepat sebelum grup rock era Soviet "Picnic" hendak tampil di teater berkapasitas 6.200 kursi, yang berlokasi di pinggiran barat Moskow.

Video terverifikasi menunjukkan orang-orang mengambil tempat duduk di aula lalu bergegas menuju pintu keluar ketika tembakan berulang kali bergema di tengah teriakan.

Video lain menunjukkan sejumlah pria menembaki sekelompok orang. Beberapa korban tergeletak tak bergerak di genangan darah.

"Tiba-tiba ada ledakan di belakang kami, tembakan. Ada ledakan. Saya tidak tahu apa," kata seorang saksi mata, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, melansir Reuters.

"Kejadian terinjak-injak dimulai. Semua orang berlari ke eskalator," kata saksi mata.

"Semua orang berteriak; semua orang berlarian."

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), mengatakan sekitar 40 orang tewas. Sementara kementerian regional mengatakan 145 orang terluka. FSB mengatakan tindakan keamanan ekstra diberlakukan.