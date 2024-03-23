Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Terjadi di Gedung Konser Moskow Rusia, 40 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:12 WIB
Penembakan Terjadi di Gedung Konser Moskow Rusia, 40 Tewas
Penembakan terjadi saat konser musik di Rusia, dengan setidaknya 40 orang tewas. (Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Sedikitnya 40 orang tewas dan 145 luka-luka pada Jumat (22/3/2024) waktu setempat, saat orang-orang bersenjata melepaskan tembakan ke arah penonton konser di dekat Moskow, Rusia. ISIS mengaku bertanggung jawab atas salah satu serangan paling mematikan di Rusia dalam beberapa dekade tersebut.

Beberapa pria bersenjata mulai menembaki warga yang meringkuk di Balai Kota Crocus, tepat sebelum grup rock era Soviet "Picnic" hendak tampil di teater berkapasitas 6.200 kursi, yang berlokasi di pinggiran barat Moskow.

Video terverifikasi menunjukkan orang-orang mengambil tempat duduk di aula lalu bergegas menuju pintu keluar ketika tembakan berulang kali bergema di tengah teriakan.

Video lain menunjukkan sejumlah pria menembaki sekelompok orang. Beberapa korban tergeletak tak bergerak di genangan darah.

"Tiba-tiba ada ledakan di belakang kami, tembakan. Ada ledakan. Saya tidak tahu apa," kata seorang saksi mata, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, melansir Reuters.

"Kejadian terinjak-injak dimulai. Semua orang berlari ke eskalator," kata saksi mata.

"Semua orang berteriak; semua orang berlarian."

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), mengatakan sekitar 40 orang tewas. Sementara kementerian regional mengatakan 145 orang terluka. FSB mengatakan tindakan keamanan ekstra diberlakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement