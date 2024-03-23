Kisah Prabu Siliwangi Usir Nyi Roro Kidul dari Kerajaan hingga Jadi Penguasa Laut Selatan

PRABU Siliwangi merupakan Raja Agung pemimpin Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu. Ia memiliki seorang anak perempuan cantik jelita bernama Putri Kandita yang kemudian dikenal dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Pantai Selatan yang sakti.

Dikisahkan dalam legenda bahwa Putri Kandita yang cantik bak bidadari tinggal di Kerajaan Pakuan Pajajaran di Pulau Jawa wilayah Barat.

Prabu Siliwangi menginginkan agar Putri Kandita menjadi pewaris tahta kerajaannya karena sang putri punya sifat bijaksana dan baik hati.

Namun Dewi Mutiara dan para selir raja menolak mentah-mentah keinginan tersebut, yang menyebabkan mereka membuat rencana jahat agar bisa menyingkirkan Putri Kandita sebagai pewaris tahta.

Dengan licik mereka meminta bantuan seorang penyihir yang menguasai ilmu hitam. Penyihir tersebut tinggal di sebuah desa terpencil, mereka meminta agar penyihir tersebut menyihir Putri Kandita dan Ibunya supaya keduanya menderita penyakit kusta.

Sihir tersebut berhasil membuat Kulit Putri Kandita dan Ibunya dipenuhi borok, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap. Tentu saja Prabu Siliwangi ingin Putrinya dan Istrinya sembuh, Prabu Siliwangi memanggil tabib istana agar mengobati keduanya.

Namun penyakit tersebut tak kunjung sembuh, karena kondisi sang permaisuri yang sudah tua, ia pun tak sanggup melawan sihir dan menyebabkan ia meninggal. Sementara Putri Kandita masih bertahan dengan kondisinya yang semakin parah.

Tak puas dengan hal tersebut, para selir kambali membuat rencana jahat dengan menghasut Prabu Siliwangi agar mengusir Putri Kandita dari Kerajaan dengan alasan takut tertular penyakit yang diderita Putri Kandita. Namun sangat disayangkan, Prabu Siliwangi terhasut dan menyetujui usulan tersebut.

Mendengar hal tersebut, tentu saja Putri Kandita merasa sakit hati, ia pun berlari meninggalkan kerajaan. Tak tahu hendak kemana, ia terus berlari tanpa tujuan hingga berhari-hari, sampai akhirnya ia sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa.

Karena kelelahan, Putri Kandita memutuskan untuk beristirahat di salah satu batu karang di sekitaran pantai. Dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa penyakit kusta yang dideritanya dapat disembuhkan dengan cara menceburkan diri ke laut.

Setelah itu ia bangun dan memutuskan untuk menuruti apa yang dikatakan mimpinya, ia pun menceburkan diri ke laut yang memiliki air jernih dan ombaknya yang besar. Ajaib, borok yang melekat pada kulitnya seketika hilang dan tergantikan dengan kulit mulusnya.