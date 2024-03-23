Hilang Digulung Ombak, Pemancing di Pantai Sodong Abu Ditemukan Tewas

LEBAK - Dadang (27) ditemukan tewas di Pantai Sodong Abu, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (22/3/2024). Pemuda tersebut sebelumnya dilaporkan hilang Digulung ombak pada Rabu 20 Maret 2024.

Warga Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten tersebut ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB. Posisinya tak jauh dari ketika dia hilang.

BACA JUGA: Kapal Tanker Korsel Bawa Delapan WNI Tenggelam di Jepang

"Korban ditemukan tidak jauh dari awal lokasi korban terjatuh," kata Ketua Balawista Kabupaten Lebak, Erwin Komara.

Ia mengungkapkan, jika jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan.

"Korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum dekat rumah korban," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan ditemukannya korban, maka pencarian korban dihentikan. "Saya ucapkan terimakasih kepada Basarnas, TNI/Polri dan semua elemen yang telah membantu dalam pencarian korban tersebut," pungkasnya.

(Awaludin)