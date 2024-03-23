Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Saling Ejek di Sosmed, Belasan Remaja Perang Sarung dan Mercon Diciduk Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |15:03 WIB
Saling Ejek di Sosmed, Belasan Remaja Perang Sarung dan Mercon Diciduk Polisi
Remaja yang melakukan perang sarung ditangkap polisi (Foto: Ira Widyanti)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Sebanyak 13 remaja diamankan polisi lantaran terlibat perang sarung dan mercon di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya depan Puskesmas Sukaraja, Bumi Waras, Bandarlampung, Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB.

Adapun ke-13 remaja itu yakni MAD (16), RF (16), AGR (14), DR (15), AA (16), J (15), DL (16), A (15), MSP (16), AJC (15), JN (16), VN (16) dan ZI (16).

Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Adit Priyanto mengatakan, awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait viral video sekelompok remaja yang melakukan tawuran perang sarung.

"Atas informasi itu, petugas langsung menuju lokasi dan mengamankan 13 orang remaja," ujar Adit, Sabtu (23/3/2024).

Adit menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, motif para remaja ini melakukan tawuran perang sarung berawal dari saling ejek di sosial media.

"Jadi mereka ini ada dua kelompok yaitu geng portal21lpg (warga Sukaraja) dan kalbab04selatan (warga cendana 7). Kedua kelompok itu sudah saling janjian untuk bertemu melakukan tawuran perang sarung lewat sosial media," ungkap Adit.

"Awalnya mereka ini saling menantang lewat media sosial Instagram, akhirnya ketemu di lokasi yang dijanjikan untuk melakukan tawuran perang sarung," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
