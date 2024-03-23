Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral! Naik Motor Sambil Tenteng Celurit, Pemuda Ini Ditangkap Usai Kecelakaan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:30 WIB
Viral! Naik Motor Sambil Tenteng Celurit, Pemuda Ini Ditangkap Usai Kecelakaan
Pemuda bawa celurit di jalan viral (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG – Polisi menangkap seorang pemuda yang terekam video mengacungkan senjata tajam (sajam) jenis celurit, saat membonceng sepeda motor melintas di flyover Jatingaleh arah tanjakan Gombel Kota Semarang. Kejadian itu viral di media sosial, dituliskan terjadi Jumat (22/3/2024) pagi.

Pada video itu terlihat pemuda itu bercelana pendek, berkaus warna hitam, celurit ditenteng di tangan kanannya. Sepeda motornya jenis matic. Dia mengenakan helm warna hitam.

Di postingan video yang sama, diperlihatkan orang yang sama itu terlibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas), ditolong beberapa warga, terjadi di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Pemuda yang membawa celurit itu belakangan akhirnya diamankan petugas. Dijemput polisi di rumahnya wilayah Kecamatan Semarang Utara.

Hal itu dibenarkan Katim Elang Utara Polsek Semarang Utara, Aiptu Agus Supriyanto. Dia mengatakan pelaku diamankan pihaknya bersama Resmob Satuan Reskrim Polrestabes Semarang di rumah pelaku di Jalan Petek, sekira pukul 12.00 WIB.

“Motornya nabrak di Gunungpati, ditolong warga dan diantar ke rumahnya,” kata Aiptu Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Celurit Semarang sajam viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116//viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030//viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement