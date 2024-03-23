Viral! Naik Motor Sambil Tenteng Celurit, Pemuda Ini Ditangkap Usai Kecelakaan

SEMARANG – Polisi menangkap seorang pemuda yang terekam video mengacungkan senjata tajam (sajam) jenis celurit, saat membonceng sepeda motor melintas di flyover Jatingaleh arah tanjakan Gombel Kota Semarang. Kejadian itu viral di media sosial, dituliskan terjadi Jumat (22/3/2024) pagi.

Pada video itu terlihat pemuda itu bercelana pendek, berkaus warna hitam, celurit ditenteng di tangan kanannya. Sepeda motornya jenis matic. Dia mengenakan helm warna hitam.

Di postingan video yang sama, diperlihatkan orang yang sama itu terlibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas), ditolong beberapa warga, terjadi di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Pemuda yang membawa celurit itu belakangan akhirnya diamankan petugas. Dijemput polisi di rumahnya wilayah Kecamatan Semarang Utara.

Hal itu dibenarkan Katim Elang Utara Polsek Semarang Utara, Aiptu Agus Supriyanto. Dia mengatakan pelaku diamankan pihaknya bersama Resmob Satuan Reskrim Polrestabes Semarang di rumah pelaku di Jalan Petek, sekira pukul 12.00 WIB.

“Motornya nabrak di Gunungpati, ditolong warga dan diantar ke rumahnya,” kata Aiptu Agus.