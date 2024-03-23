Advertisement
HOME NEWS JABAR

Naas! Pria di Sukabumi Tewas Usai Tabrakan Diri ke Truk yang Melintas

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |01:41 WIB
Naas! Pria di Sukabumi Tewas Usai Tabrakan Diri ke Truk yang Melintas
pria tabrakan diri ke truk (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pria tewas usai menabrakkan diri ke truk Hino yang melintas di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, tepatnya di Kampung Sekarwangi, Kelurahan dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Insiden yang menghebohkan warga di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut, terjadi pada Jumat (22/3/2024) sekira pukul 20.47 WIB. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jasadnya lalu dibawa ke RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar menuturkan, kronologi kejadian berawal dari seorang laki-laki yang identitasnya belum diketahui, sedang berdiri di bahu sebelah kiri jalan, yang dilihat dari arah Sukabumi menuju Cibadak.

"Pada saat itu, kendaraan Hino wing boks dengan nomor registrasi B 9031 TEW yang dikemudikan saudara Yayat Hidayat (40), tepat melintas di depan seorang laki-laki tersebut," ujar Fajar kepada MNC Portal Indonesia.

Topik Artikel :
sukabumi Bunuh diri kecelakaan
