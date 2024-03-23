Pengedar Sabu di Labusel Tewas Usai Ditangkap, Ini Hasil Autopsinya!

LABUSEL - Polisi mengungkap hasil autopsi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah FAH alias Faisal (28), tersangka pengedar narkoba yang meninggal dunia saat digiring Polisi ke Mapolres Labuhanbatu Selatan (Labusel), Polda Sumatera Utara pada Rabu, 20 Maret 2024.

Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan, dari pemeriksaan luar dan dalam yang telah dilakukan terhadap jenazah warga Kampung Banjar I, Kecamatan Kota Pinang, Labusel itu, ditemukan luka lepuh di dada, bibir, kuku jari tangan dan kaki kebiruan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah di kepala bagian atas dan belakang. Selaput tebal otak dijumpai cairan kemerahan. Penyebab kematian adalah lemas atau asfiksia yang disebabkan trauma tumpul pada kepala belakang.

"Kondisi itu yang menyebabkan penumpukan cairan pada rongga otak yang membuat terganggu pusat pernafasan hingga yang bersangkutan meninggal dunia," kata Maringan didampingi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labusel, AKP Endang R Ginting saat menggelar jumpa pers di Mapolres Labusel, Jumat (22/3/2024).

Penangkapan tersangka, jelas Maringan, diawali dari informasi masyarakat yang menyebut sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba di Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kota Pinang.

"Informasi yang kita terima sering terjadi transaksi sabu dilakukan seorang bernama panggilan Faisal," sebut Maringan.