Polisi Gerebek Balap Liar di Bangkalan, Puluhan Penonton hingga Motor Diamankan

BANGKALAN - Polres Bangkalan menggelar razia balap liar di bulan Ramadhan, di akses Jalan Suramadu, Jawa Timur, pada Sabtu 23 Maret 2024. Alhasil, petugas mengamankan 46 sepeda motor dan 44 orang yang menjadi penonton balap liar.

Kasatlantas Polres Bangkalan, AKBP Grandika Indera Waspada mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk balap liar khususnya para pemuda yang marak di lakukan di bulan Ramadhan.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tindak lanjut Polri di Bulan Ramadhan yang sigap dalam menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat agar kekhusyukan beribadah di bulan Ramadhan tidak terganggu," kata AKP Grandika, Sabtu (24/3/2024).

BACA JUGA: Pembalap Liar di Malang Tabrak Kakek hingga Terjungkal Ditetapkan Tersangka

Disamping itu, AKP Grandika menambahkan jika dengan adanya razia balap liar ini mampu mengurangi angka Laka lantas yang merupakan kalangan anak anak muda sebagai penyumbang angka kecelakaan cukup besar di Indonesia.

"Kecelakaan lalu lintas itu terjadi bermula karena adanya pelanggaran. Maka dari itu, kegiatan razia balap liar yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bangkalan bertujuan untuk menjaga keselamatan demi kemanusiaan," tambah AKP Grandika.

AKP Grandika berharap dengan adanya razia balap liar yang semakin rutin dilaksanakan oleh Polres Bangkalan mampu menurunkan angka Laka lantas dan mewujudkan kamtibmas yang semakin aman dan kondusif.

(Awaludin)