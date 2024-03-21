Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pembalap Liar di Malang Tabrak Kakek hingga Terjungkal Ditetapkan Tersangka

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:51 WIB
Pembalap Liar di Malang Tabrak Kakek hingga Terjungkal Ditetapkan Tersangka
Pelaku balap liar penabrak kakek dijadikan tersangka. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MALANG - Pelaku balap liar yang menabrak kakek petani hingga terjungkal, Feri Riyan Pribadi (20) warga Dusun Jeding, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, harus berurusan dengan polisi. Dia ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak Nurba'i (74) lansia di Jalan Raya Suwaru-Wonokerto, perbatasan antara Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta mengungkapkan, Feri terbukti melanggar Pasal 310 Ayat 2 Undang-undang (UU) Lalu Lintas. Ia terancam hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp 2 miliar.

 BACA JUGA:

"Penabrak kejadian di Pagelaran sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Sekarang kami sedang melengkapi berkas-berkasnya," ucap Adis Dani Garta, saat dikonfirmasi pada Kamis (21/3/2024).

Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Feri tidak harus mendekam di jeruji besi. Ia hanya perlu melakukan wajib lapor hingga kasusnya naik ke meja hijau.

Di sisi lain, kata Adis Dani kondisi Nurba'i mulai menunjukkan kondisi stabil saat dirawat di RS Wava Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang. Kakek berprofesi sebagai buruh tani ini mengalami luka robek di kepala hingga harus menjalani perawatan intensif.

 BACA JUGA:

"Kami kemarin sudah melihat kondisi korban di RS Wava Husada. Kondisi beliau sudah membaik dan stabil, kini sedang dalam pemilihan," pungkasnya.

Sebelumnya aksi balap liar berujung kecelakaan viral beredar di media sosial. Korban diketahui merupakan pemotor dari warga yang melintas dari utara ke selatan di Jalan Raya Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, menuju Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518/direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement