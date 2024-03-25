Ketegangan Diplomatik Meningkat, Israel Panggil Utusan Turki Usai Serangan Verbal Erdogan ke Netanyahu

ISRAEL - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, telah memanggil utusan Turki untuk mendapat teguran serius atas serangan verbal Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Ketegangan diplomatik antar negara meningkat sejak konflik Hamas-Israel pecah tahun lalu. Pemimpin Turki ini merupakan salah satu pengkritik paling keras terhadap Israel atas perang Gaza.

Dalam sebuah postingan di X pada Jumat (22/3/2024), diplomat tinggi Israel mengatakan dia telah menginstruksikan pejabat Kementerian Luar Negeri untuk memanggil wakil duta besar Turki untuk Israel menyusul ancaman Erdogan untuk mengirimkan PM Netanyahu kepada Allah baru-baru ini. Türkiye menarik duta besarnya dari Israel pada November lalu, sebagai protes atas pemboman Israel di Gaza.

“Anda yang mendukung pembakaran bayi, pembunuh, pemerkosa dan mutilasi mayat oleh penjahat Hamas, adalah orang terakhir yang dapat berbicara tentang Tuhan,” kata Katz, dikutip RT..

“Tidak ada Tuhan yang mau mendengarkan mereka yang mendukung kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman Hamas yang biadab,” lanjutnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Keceli pun kembali membalas pernyataan itu. “Türkiye akan terus mengatakan kebenaran, dan membawa penganiayaan terhadap rakyat Palestina ke dalam agenda global,” terangnya.

“Kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza selama enam bulan terakhir tidak dapat lagi disembunyikan, dan Israel diadili atas tuduhan genosida,” tulis pejabat itu dalam sebuah postingan di media sosial.