Lagi, Gempa M4,0 Guncang Tuban Terasa hingga Bawean

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Tuban, Provinsi Jawa Timur ada Senin (25/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 20.21 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, dengan kedalaman 10 kilometer. Dampak gempa juga berasa ke Pulau Bawean.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 25-Mar-24 20:54:19 WIB, Lok:5.66 LS, 112.41 BT (Pusat gempa berada dilaut 143 km Timur Laut Tuban), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II-III Bawean #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.