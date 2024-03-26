Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Macron Sebut ISIS yang Serang Rusia Sebelumnya Telah Mencoba Serang Prancis Tapi Gagal

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:10 WIB
Macron Sebut ISIS yang Serang Rusia Sebelumnya Telah Mencoba Serang Prancis Tapi Gagal
Macron sebut ISIS yang serang Rusia sebelumnya telah mencoba serang Prancis tapi gagal (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS  - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (25/3/2024) mengatakan orang-orang bersenjata yang menewaskan 137 orang di gedung konser di luar Moskow adalah bagian dari kelompok Islam (ISIS) yang berada di balik upaya gagal untuk menyerang Prancis selama beberapa bulan terakhir.

Hal ini, pada gilirannya, menjelaskan mengapa pemerintah Prancis pada Minggu (24/3/2024) meningkatkan kewaspadaan keamanan ke tingkat tertinggi.

Rusia, yang menentang pernyataan Amerika Serikat (AS) bahwa kelompok militan ISIS mendalangi serangan pada Jumat (22/3/2024), terus menyatakan bahwa Ukraina adalah pihak yang harus disalahkan. Macron mengatakan hal ini sinis dan kontraproduktif.

“Serangan ini diklaim dilakukan oleh ISIS, dan informasi yang tersedia bagi kami, badan (intelijen) kami, serta mitra utama kami, menunjukkan bahwa ISIS-lah yang memulai serangan ini,” terangnya, dikutip Reuters.

“Kelompok ini telah beberapa kali mencoba menyerang Prancis,” lanjutnya, mengacu pada afiliasi ISIS di Afghanistan, yang dikenal sebagai ISIS-Khorasan atau ISIS-K. ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan di Moskow pada Jumat (22/3/2024).

Prancis telah dilanda serangkaian serangan Islam selama dekade terakhir, yang terburuk terjadi pada tahun 2015, menargetkan gedung konser Bataclan, kafe, dan bar di Paris, yang menurut sebagian warga Paris membantu mereka memahami mengapa keamanan kini harus ditingkatkan.

Para pejabat Perancis mengadakan pertemuan pada Senin (25/3/2024) untuk membahas langkah-langkah spesifik untuk meningkatkan keamanan, seperti memeriksa tas di pintu masuk ruang konser atau tempat ibadah.

“Ini (serangan gedung konser di Moskow) mengingatkan kami pada tahun-tahun Bataclan, jadi ya, itu adalah sesuatu yang meninggalkan bekas dalam diri kami selamanya,” kata pekerja IT Raffele Alegretti.

“Jadi ya, saya sangat setuju dengan penguatan rencana Vigipirate (keamanan masyarakat), karena menurut saya masyarakat agak khawatir, ujarnya sambil menunjuk Olimpiade yang akan diselenggarakan Paris musim panas ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement