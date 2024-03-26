Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apa Alasan ISIS Serang Rusia?

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:56 WIB
Apa Alasan ISIS Serang Rusia?
Apa alasan ISIS serang Rusia? (Foto: CNN)
RUSIA Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan Moskow awal bulan ini tentang kemungkinan serangan di Rusia yang ditujukan pada pertemuan besar sebelum mengeluarkan peringatan publik kepada warga negara tersebut.

Peringatan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kremlin karena dianggap sebagai propaganda dan upaya untuk ikut campur dalam pemilihan presiden (pilpres).

Washington mengatakan setelah serangan itu, mereka tidak punya alasan untuk meragukan klaim Negara Islam atau ISIS.

Ini bukan pertama kalinya ISIS dan sekutunya menyerang Rusia atau kepentingannya di luar negeri.

Kelompok ini mengklaim melakukan pemboman terhadap sebuah pesawat Rusia di Mesir pada tahun 2015 dengan 224 orang di dalamnya, sebagian besar dari mereka adalah warga negara Rusia. Mereka juga mengklaim serangan bom pada tahun 2017 di metro St Petersburg, yang menewaskan 15 orang.

Analis keamanan mengatakan kelompok tersebut menganggap Rusia sebagai target utama karena sejumlah alasan. Termasuk peran negara tersebut dalam menghancurkan basis kekuatan ISIS di Suriah saat mengamankan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, dua perang brutal Moskow di Chechnya yang mayoritas penduduknya Muslim pada tahun 1994-2009 dan Invasi era Soviet ke Afghanistan.

Badan intelijen AS dan Barat lainnya mengatakan serangan itu mungkin dilakukan oleh ISIS cabang Khorasan, yang dikenal sebagai Isis-K, yang sebagian besar beroperasi di Afghanistan dan sebagian Asia Tengah.

