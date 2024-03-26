Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pembunuh Kakek dan Nenek di Lebak Ditangkap, Sempat Lapor Polisi dan Pura-Pura Nangis

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:55 WIB
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

LEBAK- Kemed (89) dan Hj Sarrikah (75) warga Cigarukgak, Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, Senin 25 Menteri 2024.

Pasangan kakek dan nenek itu tewas dengan terdapat beberapa luka di bagian kepala. Mereka merupakan pensiunan guru salah satu madrasah di Kabupaten Lebak.

Kekinian, terduga pembunuh pasangan lanjut usia (Lansia) itu berhasil diamankan pihak kepolisian. Adalah JN (40) yang tak lain cucu tirinya sendiri. Bahkan, pelaku sempat pura-pura menangis dan lapor polisi.

"Iya sudah diamankan, lengkapnya nanti kita rilis mohon waktu sebentar,"kata Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya saat dihubungi, Selasa (26/3/2024).

Sementara Saepi salah satu cucu kandung korban membenarkan bahwa terduga pelaku pembunuhan adalah kerabatnya yang tak lain cucu tiri dari Kemed dan Sarrikah.

Halaman:
1 2
      
