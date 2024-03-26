Beli Narkoba Pakai Uang Palsu, Pecatan TNI Bersenpi di Lampung Ditangkap Polisi

LAMPUNG TIMUR - Seorang pecatan anggota TNI AL diamankan polisi, lantaran diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api rakitan, dan uang palsu.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, tersangka berinisial WY (29) warga Kecamatan Sukadana merupakan mantan anggota TNI AL yang telah diberhentikan sejak tahun 2017 lalu.

Rizal menuturkan, penangkapan terhadap WY berawal saat tersangka diduga akan melakukan transaksi narkotika, dengan menggunakan uang palsu di wilayah Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Minggu (24/3/2024) sore.

"Upaya tersangka yang diduga mencoba bertransaksi narkotika menggunakan uang palsu ini akhirnya sempat memicu keributan," ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa (26/3).

Rizal melanjutkan, saat itu polisi yang menerima informasi terkait adanya peristiwa tersebut langsung turun ke lokasi kejadian dan mengamankan tersangka.