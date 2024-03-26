Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beli Narkoba Pakai Uang Palsu, Pecatan TNI Bersenpi di Lampung Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:01 WIB
Beli Narkoba Pakai Uang Palsu, Pecatan TNI Bersenpi di Lampung Ditangkap Polisi
Penangkapan pecatan TNI (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang pecatan anggota TNI AL diamankan polisi, lantaran diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api rakitan, dan uang palsu.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, tersangka berinisial WY (29) warga Kecamatan Sukadana merupakan mantan anggota TNI AL yang telah diberhentikan sejak tahun 2017 lalu.

Rizal menuturkan, penangkapan terhadap WY berawal saat tersangka diduga akan melakukan transaksi narkotika, dengan menggunakan uang palsu di wilayah Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Minggu (24/3/2024) sore.

"Upaya tersangka yang diduga mencoba bertransaksi narkotika menggunakan uang palsu ini akhirnya sempat memicu keributan," ujar Rizal dalam keterangannya, Selasa (26/3).

Rizal melanjutkan, saat itu polisi yang menerima informasi terkait adanya peristiwa tersebut langsung turun ke lokasi kejadian dan mengamankan tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
uang palsu Narkoba Pecatan TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193874//narkoba-h6tF_large.jpg
Heboh Pabrik Narkoba di Apartemen Ancol, BNN Buru 3 WNA China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193868//bnn-IyO9_large.jpg
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827//bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794//narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193767//tangkap-Dufw_large.jpg
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement