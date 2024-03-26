Berkedalaman 6 KM, Gempa M4,4 di Tuban Terasa hingga Bawean

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Tuban, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (26/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 04.05 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, dengan kedalaman 6 kilometer. Dampak gempa juga terasa di Pulau Bawean.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 26-Mar-24 04:05:54 WIB, Lok:5.87 LS, 112.46 BT (Pusat gempa berada di laut 123 km Timur Laut Tuban), Kedlmn:6 Km Dirasakan (MMI) II-III Bawean #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Tuban untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)