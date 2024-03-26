Cari Udang di Sungai, Warga Sampang Tewas Tenggelam

Tim SAR saat evakuasi warga yang tenggelam (foto: dok ist)

SAMPANG - Khoirudin (30) warga Desa Apa'an Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, Madura tenggelam saat mencari udang, pada Selasa (26/3/2024)

Tim BPBD Kabupaten Sampang, menyisir sungai bujuk sanik desa setempat dimana korban tenggelam. Alhasil beberapa jam kemudian korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Mohammad Hozin mengatakan, pihaknya baru mendapatkan laporan sekitar jam 10.30 WIB dan langsung menerjunkan tim.

"Tim yang diterjunkan dengan cepat berhasil menemukan korban. Namun, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal," kata Hozin.