Bandar Sabu Terjun ke Sungai saat Ditangkap, Pengejaran Berlangsung Dramatis

BATU BARA - Tersangka bandar narkoba di Batu Bara nekat terjun dan berenang mengarungi muara sungai demi menyelamatkan diri dari tangkapan polisi. Namun tersangka tidak mampu mengalahkan kecepatan perahu mesin yang digunakan polisi, hingga akhirnya tersangka menyerah karena kehabisan tenaga.

Tersangka bandar sabu ARS alias Gondrong (46) hanya bisa pasrah setelah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara di muara sungai Desa Gambus Laut, Batu Bara, Sumatera Utara, Senin (25/03/2014).

Penangkapan Gondrong di muara Sungai Gambus Laut berlangsung dramatis. Meski sudah terkepung tersangka bukannya menyerahkan diri, tapi malah nekat berusaha kabur dengan cara terjun dan berenang mengarungi sungai dan berusaha menenggelamkan barang bukti sabu ke dalam sungai.

Dengan sigap 4 dari 7 petugas yang terlibat dalam penangkapan ini langsung terjun ke sungai berenang mengejar korban. Sementara 3 personel lainnya melaju kencang mengejar tersangka dengan menggunakan perahu mesin milik nelayan.

Dalam pengejaran di sungai ini akhirnya tersangka menyerah karena kehabisan tenaga untuk berenang dan berhasil diringkus lalu diboyong ke Mapolres Batu Bara.

Saat ditangkap Gondrong sempat merasa sombong karena menganggap dirinya berhasil menghilangkan barang bukti sabu miliknya. Namun ternyata petugas berhasil meraih barang bukti tersebut dalam kondisi terapung pada aliran sungai.

Dari tangan tersangka petugas mengamankan 2 gram barang bukti sabu dan sejumlah uang hasil penjualan barang haram.

Kasat Narkoba Polres Batu Bara Akp Ferry Kusnadi mengatakan sebelumnya tersangka dikenal sebagai bandar narkoba yang licin untuk ditangkap. Pelaku khusus melayani para nelayan sebagai pembeli barang haram tersebut.