JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 27 Maret. Peristiwa tersebut di antaranya adalah pelantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua hingga jebolnya tanggul Situ Gintung.
Berikut Okezone merangkum beberapa momen penting yang terjadi pada 27 Maret yang bersumber dari Wikipedia:
1. Penculikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir
Pada 27 Maret 1946 terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan beberapa anggota Kabinet Sjahrir II sebagai awal dari Peristiwa 3 Juli 1946.
2. Pelantikan Soeharto menjadi Presiden RI
Tanggal 27 Maret 1968 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" Soeharto.
3. Hari Kelahiran Mariah Carey
Tetap pada tanggal 27 Maret 1970 penyanyi, penulis lagu, dan produser Amerika Serika, Mariah Carey dilahirkan.