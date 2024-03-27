Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 27 Maret: Soeharto Dilantik Jadi Presiden dan Sutan Sjahrir Diculik

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |03:01 WIB
Peristiwa 27 Maret: Soeharto Dilantik Jadi Presiden dan Sutan Sjahrir Diculik
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 27 Maret. Peristiwa tersebut di antaranya adalah pelantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua hingga jebolnya tanggul Situ Gintung.

Berikut Okezone merangkum beberapa momen penting yang terjadi pada 27 Maret yang bersumber dari Wikipedia:

1. Penculikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir

Pada 27 Maret 1946 terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan beberapa anggota Kabinet Sjahrir II sebagai awal dari Peristiwa 3 Juli 1946.

2. Pelantikan Soeharto menjadi Presiden RI

Tanggal 27 Maret 1968 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" Soeharto.

3. Hari Kelahiran Mariah Carey

Tetap pada tanggal 27 Maret 1970 penyanyi, penulis lagu, dan produser Amerika Serika, Mariah Carey dilahirkan.

