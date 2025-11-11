Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |19:10 WIB
Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X
Soeharto Pahlawan Nasional Jadi Trending Topic di Platform X/ist
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto. Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi trending topic di platform X. Sejumlah akun dalam cuitannya mengatakan bahwa, Soeharto jadi Pahlawan nasional karena jasanya saat menjadi Presiden.

Salah satunya akun @partaisocmed yang dalam cuitannya  mengaitkan antara Soeharto dengan Bung Karno

“Hari hari belakangan ini banyak percakapan tentang Soeharto. Seperti juga Bung Karno, pak Harto juga ada kesalahannya tapi kita sepakat jasa mereka berdua juga besar. Banyak program Pak Harto yang masih berjalan hingga saat ini, bahkan kelompecapir yang sudah tidak jalan pun masih dijadikan alat kampanye,” cuit Partai Socmed, dikutip, Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan Soeharto memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan negara hingga dirinya disebut sebagai Bapak pembangunan Nasional.

“Ditetapkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional meski terlambat tapi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto,”ujarnya.

“Soeharto itu sudah menunjukan dirinya sebagai orang yang memiliki komitmen yang kuat, selain memiliki komitmen yang kuat untuk membangun bangsa tapi juga kedekatan Soeharto dengan umat muslim Indonesia,”tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
